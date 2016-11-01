これからの予定
2017年01月20日
プレスツアー(案内)
案内：横浜市・若葉台団地プレスツアー
2017年01月17日
プレス・ブリーフィング(案内)
2017年の日本外交（神保謙 慶應義塾大学総合政策学部 准教授）
2017年01月13日
2017年の日本経済（菅野雅明・JPモルガン証券株式会社 経済調査部長）
2017年01月11日
2017年の国内政局（竹中治堅 政策研究大学院大学 教授）
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実施日:2017年01月20日
～人口減少・超高齢化が進む大規模団地に見る地域包括ケアの先進事例～
横浜市北西部の小高い丘に広がる若葉台団地（旭区）は、敷地面積90万㎡、横浜市内でも有数の大規模団...
実施日:2017年01月13日
安倍政権が５年目を迎える2017年。アベノミクスの効果もあり、政権発足前に比べ、GDPは名目・実質と共に増加、雇用・所得環境の改善が見られるものの、国内個人消費の伸び悩み、海外...
実施日:2017年01月11日
２０１７年の国内政局の重要課題は、引き続き、安倍政権が推進する 経済政策（いわゆるアベノミクス）と働き方改革が中心になるでしょう。夏の都議選も注目されますが、次の総選挙のタイミ...
実施日:2017年01月17日
来たる2017年に5年目を迎える安倍政権。今月の日露首脳会談の成果や来年1月下旬に始動する米新政権との関係構築、また英国のEU離脱を巡る動きへの対応、更には国内政治が大きく揺らいで...
プレスツアー(報告)
報告：山口県プレスツアー
実施日:2016年12月06日 - 07日
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案内：横浜市・若葉台団地プレスツアー | 2017年01月20日
2017年の日本経済（菅野雅明・JPモルガン証券株式会社 経済調査部長） | 2017年01月13日
2017年の国内政局（竹中治堅 政策研究大学院大学 教授） | 2017年01月11日
2017年の日本外交（神保謙 慶應義塾大学総合政策学部 准教授） | 2017年01月17日
報告：山口県プレスツアー | 2016年12月06日 - 07日
プレス・ブリーフィング(報告)
動画報告：2025年問題とは―日本の老いの近未来（佐藤陽・（株）朝日新聞社 Reライフプロジェクト室主査） | 2016年12月21日
首長による情報発信
川崎市 福田紀彦市長 （2016年12月） | 2016年12月26日
社説読みくらべ
日露首脳会談 | 2016年12月22日
注目の日本報道
日露首脳会談、北方領土での共同協力事業で合意 | 2016年12月22日
社论通读
日俄首脑会谈 | 2016年12月22日
사설 비교
일러 정상 회담 | 2016年12月22日
ウォッチ・ジャパン・なう
【日本各地の話題】 | 2016年12月22日